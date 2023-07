70 junge Kicker im Trainingscamp

Nachwuchskicker aus Wilfleinsdorf und Umgebung, aber auch aus Neusiedl am See, absolvierten kürzlich ein fünftägiges Trainingscamp am Fußballplatz des USC. „Neun selbst ausgebildete Trainer leiteten das Camp“, berichtete der Jugendleiter der Frösche, Andre Bettinger.

Täglich standen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Die insgesamt 70 teilnehmenden Kinder konnten von den taktischen Übungen viel Wissen mit nach Hause nehmen.

Das Gelernte kann bereits Ende August auf den Platz gebracht werden. Der USC Wilfleinsdorf organisiert am 26. August ein Vorbereitungsturnier für die Altersklassen U8 bis U15. Die Spieler werden im Brucker Parkstadion über die Bühne gehen.