Alaba schickte der U15 Grüße

Da staunten die Youngsters des FK Hainburg nicht schlecht. Die U15 holte frühzeitig die Meisterschaft im Oberen Play Off. Schon vor dem 5:1 am Wochenende gegen Mannersdorf stand der Titelgewinn fest. Nun sollte aber vor eigener Kulisse gefeiert werden. „Es waren 200 Leute am Platz“, freute sich Stefan Owesny, einer der sechs Coaches des Teams. Er ließ im Vorfeld der Feierlichkeiten seine Kontakte spielen und organisierte prominente Glückwünsche. Im Rahmen eines 20-minütigen Videos mit Bildmaterial von all den Spielen und Ausflügen, die der Verein mit der Mannschaft gemacht hat, wurden die Grüße eingespielt. Kein Geringerer als David Alaba beglückwünschte die Jungkicker. Auch Alexander Dragovic, Teile der Mannschaft von Rapid Wien und Sturm Graz-Trainer Christian Ilzer waren unter den Gratulanten. „Die Kinder haben sich riesig gefreut. Es war eine ganz besondere Aktion für eine ganz besondere Mannschaft. Das ist ein goldener Jahrgang und ich bin gespannt, wo die Reise noch hinführt“, sagte Owesny.