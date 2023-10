FK Hainburg: „Das ist unsere Champions League“

Mit einem Vorsprung von elf Punkten auf den ASK Mannersdorf feierte die U15 des FK Hainburg in der abgelaufenen Saison im oberen Playoff der JHG Südost überlegen den Meistertitel. Es waren aber genau diese Gegner, gegen die Hainburg zumindest eine Saison lang nicht mehr spielen wollte. „Es soll nicht abgehoben klingen, aber wir wollten eben nicht immer gegen dieselben Gegner antreten. Es war an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Wären wir in der Jugendhauptgruppe geblieben, hätte es uns später allen leidgetan, dass wir nie in der Landesliga gespielt haben“, erläuterte Trainer Stefan Owesny. Nun lauten die Gegner unter anderem Wiener Neustadt und Traiskirchen. Bisher feierten die Hainburger, mittlerweile U16-Kicker, in der Landesliga Ost in fünf Partien einen Sieg. „Wir haben mit Abstand die jüngste Mannschaft in der Liga und wissen daher, dass es eine gewaltige Herausforderung ist. Der Erfolg darf allerdings nicht nur an den Ergebnissen gemessen werden. Das ist eben unsere Champions League.“

Einen großen Teil der Mannschaft betreut er schon seit dem Kindergartenalter. Wie es gelang, die jungen Kicker beim Verein zu halten? „Jedes Jahr muss etwas Neues im Programm sein“, erwähnte der Trainer Unternehmungen, wie zum Beispiel Laser Tag, Bowling oder Wanderungen. Neuankömmlinge sind aber immer herzlich willkommen. „Ich achte darauf, dass es Typen sind, die zu unserer eingeschworenen Truppe passen, um die Harmonie nicht zu gefährden.“