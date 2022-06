Skibob-Fahrer Arthur Wlezcek: Erfolg liegt in der Familie

Werbung

Der Uropa hat einst den Skibobclub Pernitz-Unterberg aus der Taufe gehoben, Petra Wlezcek ist als vierfache Weltcupsiegerin einer der ganz großen Namen in der Szene, Papa Roland ist mal eben Weltmeister – da war’s schon immer klar, dass auch Arthur Wlezcek mit dem Skibob die Hänge unsicher macht. „Schon als kleiner Bub war ich immer dabei“, erinnert sich der Wiener Neustädter.

Am Stuhleck krönte er sich zum U19-Weltmeister in der Kombination, holte drei weitere Medaillen. Ein Erfolg, der Lust auf mehr macht. „Jetzt wird’s noch schwieriger, gerade in Sachen Kraft muss ich zulegen“, erklärt Wlezcek, warum er über den Sommer vermehrt im Fitnesscenter Gewichte stemmt. Denn im Herbst geht’s für den HTL-Schüler in die Allgemeine Klasse: „Wenn ich dort unter den Top Ten dabei bin, wäre das super.“

Mir taugt beim Skibobfahren das Gesamtpaket Arthur Wlezcek

Dabei setzt Wlezcek auf den gut 30 Jahre alten Skibob seines Großvaters: „Der liegt mir einfach, wird immer wieder modernisiert und fein abgestimmt.“

Das Tüfteln liegt dem Maschinenbau-Ingenieur in spe einfach im Blut. „Mir taugt beim Skibobfahren das Gesamtpaket. Das ist so ein schöner Sport, schade, dass ihn nicht mehr Menschen betreiben.“ Auch in der Szene hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. „Momentan ist der SBC Pernitz ein reiner Familienbetrieb“, hofft Vater Roland, dass bald wieder Nachwuchs zum Klub stößt. „Jeder, der unseren Sport kennenlernen möchte, ist uns herzlich willkommen.“

Nächstes Jahr steht für Arthur die Matura an. Fehltage in der HTL heuer? Nur zwei – für den Einsatz bei der WM …