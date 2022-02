Zu großer Rückstand für Katrin Beierl

„Spannend und selektiv“, beschreibt Katrin Beierl den Eiskanal im chinesischen Yanqing. Es war die Olympiapremiere für den Monobob-Bewerb und die Himbergerin war mittendrin. Die 28-Jährige hatte einen, wie sie selbst meinte, „super ersten Lauf“ absolviert. Platz acht kam dabei heraus.

Die darauffolgenden drei Versuche waren aber von etlichen Bahnkollisionen geprägt, die ihr wertvolle Zeit kosteten. „Es ist einfach schwierig, einen Mono zu fahren. Es hat nicht funktioniert“, meinte Beierl.

Anlaufen war erneut die Achillesferse

Die unruhigen Fahrten machten sich auch im Klassement bemerkbar: Platz 14 stand nach den vier Läufen zu Buche. Bereits in der Weltcupsaison hatte sie Probleme beim Anlaufen. „Wo schon der Start vorher nicht gut war, ist er jetzt wirklich schlecht“, analysierte sie selbstkritisch.

Kurz vor dem Start des letzten Laufes hatte sie außerdem den Reißverschluss ihres Rennanzuges nicht mehr schließen können. Mit einem Klebeband wurde dieser fixiert. „Das war aber nicht allzu tragisch und es hat mich auch beim Fahren nicht beeinflusst.“ Ihr Resümee fällt trotz allem nicht negativ aus: „Es wäre cool gewesen, wenn ich an die Zeit des ersten Laufes hätte anschließen können, aber das wäre absolut über meinen Erwartungen im Monobob gewesen.“

Die erste Olympiasiegerin im Monobob heißt Kaillie Humphries und kommt aus den Vereinigten Staaten. Wie perfekt die gewählte Linie sein kann, beweist der Vorsprung auf die Himbergerin: 5,25 Sekunden.

Beierl, die nach einer Corona-Infektion erst später nach China reisen konnte, setzt nun große Hoffnungen auf den Zweier-Bewerb. Immerhin gelang es ihr mit Bremserin Jennifer Onasanya, in der Saison 2020/21 den Gesamtweltcup zu gewinnen und eine EM-Bronzemedaille zu holen. Gemeinsam werden sie am Freitag für Österreich an den Start gehen und im etwas schwereren Schlitten die ersten beiden Läufe bestreiten.

Aufgrund der Erkenntnisse im Monobob ist Beierl für Freitag optimistisch: „Alles, was wir uns in den Trainings und in den Renntagen erarbeitet haben, bringt unser Team für den Zweier definitiv weiter. Die Linien, die ich im Monobob geschafft habe, fahren wir im Zweier hundertprozentig, da es zu Zweit leichter ist. Ich hoffe, dass das wirklich eintritt. Es muss an beiden Tagen alles passen. Aber ich freue mich jetzt, dass ich ab sofort im Zweierbob sitzen kann.“