Brucker trumpfen bei Trendsportart auf

Es war der im Vorjahr verstorbene Berndt Artes, der den Bekanntheitsgrad der neuen Trendsportart Padel Tennis, die mittlerweile zu den beliebtesten Sportarten in Spanien zählt, auch in Österreich steigern wollte. Der Tennisshop-Betreiber und Trainer schloss die dementsprechende Ausbildung ab und hatte vor, in Bruck einen Verein zu gründen. Der damals 54-Jährige suchte sogar das Gespräch mit der Gemeinde, um über die Errichtung eines Courts in Angriff zu nehmen.

Mittlerweile trat sein Sohn Stephan Artes in seine Fußstapfen. Eine Klubgründung sei aber in naher Zukunft nicht geplant. „Dafür gibt es in Bruck noch zu wenige Spieler, die den Sport intensiv betreiben“, bestätigt der 26-Jährige.

Von der 15-köpfigen Gruppe spielen derzeit fünf Turniere. Er selbst gewann mit dem Brucker Fußballer Manuel Brunnthaler erst kürzlich das Finale in Wien. Sie setzten sich in dem vom österreichischen Verband „Austrian Padel Union“ organisiertem Turnier im „Padeldome“ in Erdberg gegen Konkurrenten aus Vorarlberg, Oberösterreich und Wien durch. Weitere Turnierspieler sind Nina Wallner sowie die ehemaligen Basketballer Marcel Krakhofer und Hanna Lohr.

Padel-Tennis wurde bereits 1898 erfunden

Bei der Anwerbung von neuen Spielern wird meist der Weg zu den Sportvereinen eingeschlagen. „Personen, die einen Bezug zum Sport haben, sind meist schnell dabei“, versucht Artes, mit der Brucker Gruppe möglichst viele für die junge Trendsportart zu begeistern.

So jung ist die Sportart aber dann doch nicht. Erfunden wurde sie bereits 1898 von einem amerikanischen Pfarrer. 1923 wurde schließlich die United States Padel Tennis Association gegründet. Es ist eine Mischung aus Squash und Tennis und wird in einem 2 gegen 2 in einem „Käfig“ gespielt. Gerade in der Coronazeit erlebte die Sportart einen Hype, da es beinahe die einzige Sportart war, die unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes betrieben werden konnte.

Artes bemerkte, dass beim Anwerben der Spieler Erklärungsbedarf notwendig ist. „Viele hören das Wort Padel und fragen mich, auf welchem See gespielt wird.“ Tatsächlich wird auf einem 20m Mal 10m großem Court gespielt, der mit Glaswänden und Zäunen umgeben ist (Siehe Infobox). „In Wien ist die Community riesig und es wurden erst vor kurzer Zeit viele neue Courts gebaut“, erwähnt Artes die acht neuen Outdoor-Spielfelder in Süßenbrunn und vier weitere in Alt Erlaa. Die Brucker trainieren meistens in Erdberg in einer Halle. Demnächst wird auch ein Outdoor-Court in Zurndorf entstehen.

Wer Lust hat, der Brucker Padel Tennis-Gemeinschaft beizutreten, kann sich telefonisch bei Stephan Artes unter 0699/10921191 melden.