Johann Schernthaner trumpfte auf

Bei den burgenländischen Poolbillard-Meisterschaften der Senioren und der allgemeinen Klasse trumpfte Johann Schernthaner auf. Der Nominierte der NÖN-Sportlerwahl hatte sich in Pinkafeld in beiden 8er Ball-Bewerben wieder an die Spitze gespielt.

Am ersten Wettkampftag krönte er sich unter neun Teilnehmern zum Seniorenmeister. Einen Tag später schwangen die 18 besten Spieler des Bundeslandes ihren Queue in der allgemeinen Klasse.

Im sechsten und letzten Spiel setzte sich Schernthaner gegen den Hausherren Andreas Richter mit 5:3 durch. Es war sein insgesamt neunter Titel in dieser Klasse. Noch beeindruckender die Statistik bei den Senioren: Es war sein 22. Titel und der 14. in Folge.