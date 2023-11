Tägliches Training führte zur WM

Er kommt aus der Leichtathletikszene, entschied sich aber spontan für den Einstieg in den Racketlon-Sport. Zwei Jahre später hat Marwin Steiner-Pöschl schon die ersten Erfahrungen bei Weltmeisterschaften gemacht. „Wer hätte sich das gedacht? Ein Mittelstreckenläufer mit Topergebnissen bei der Racketlon-WM“, muss auch sein Leichtathletik-Coach Irek Krawcewicz schmunzeln. Sein Sohn Kris, ebenfalls ein erfolgreicher Racketlonspieler, gibt Steiner-Pöschl in dieser, aus vier Disziplinen bestehenden Sportart, Trainingsstunden.

Edelmetall am laufenden Band

Nach den ersten WM-Auftritten im Vorjahr mit zwei Bronzemedaillen in der Teamwertung, kam es heuer zu weiteren Einsätzen beim Doppelturnier in London und bei den Einzelwettkämpfen in Rotterdam. In England landete der 18-Jährige mit Partner Leon Steiner in der U18-Klasse auf Rang drei. „In Österreich hat er heuer bereits in der Eliteklasse den Staatsmeistertitel geholt“, betonte Krawcewicz. In der Niederlande beendete Steiner-Pöschl das Einzelturnier auf Rang zehn.

Ein weiterer SVS-Athlet, Marijan Rozic, machte heuer ebenfalls die Reise nach London mit, musste aber nach der Ankunft krankheitsbedingt für die Wettkämpfe passen. Im Vorjahr belegte der 14-Jährige in der U13-Klasse Platz fünf im Doppel und Rang zehn in der Einzelwertung.

„Nur tägliches Training ist für derartige Erfolge entscheidend“, erläuterte Krawcewicz. Genau deshalb sind auch jedes Jahr Einsätze bei WM und EM das klare Ziel. Kostenintensiv ist der Sport jedoch auch, da für alle vier Sportarten, daher für Tennis, Tischtennis, Squash und Badminton, jeweils Hallenzeiten genommen werden müssen.