Motorsport: Die ASV-Piloten aus Bruck wollen „abheben“

Im Vorjahr feierte der Automobilsportverein Bruck sein 75-jähriges Jubiläum mit einer Rennveranstaltung auf der Rennstrecke in Pachfurth. „Der Andrang war so groß, dass wir eine Teilnahme an der Staatsmeisterschaft anstrebten“, erinnert sich der sechsfache Staatsmeister Patrick Mayer, der seit einigen Jahren für den ASV Bruck an den Start geht, zurück.

Nun ist es soweit. Am Wochenende werden rund 130 Rennboliden über die circa 1,8 Kilometer lange Strecke düsen. „Es gibt technisch sehr anspruchsvolle Abschnitte mit engen Kurven, aber auch Stellen, bei der Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h möglich sind. Der Höhepunkt ist der Sprunghügel. Wenn man schnell darüber rauscht, dann hebt man richtig ab. Alles, was zu diesem Sport dazugehört, steckt in dieser Strecke drinnen“, schwärmt der 36-jährige Rannersdorfer, der mit seinem VW Golf I 16 V 2.0 neue Topzeiten ins Visier nimmt.

Mayer wird der Gejagte sein. Ein direkter Konkurrent ist gleichzeitig ein Teamkollege: Andreas Miletich. Der Brucker geht mit einem VW Sirocco ins Rennen. Die Fans dürfen sich auf einen spannenden Wettkampf freuen.

Weitere Teilnehmer vom ASV Bruck in den jeweiligen Klassen sind: Karl und Georg Emminger (VW Golf III Turbo), Michael Gärtner (Renault Clio Sport), Georg Hutterer (Renault Clio Sport) und Thomas Kroupa (VW Golf II).