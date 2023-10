Das „Donau-Bollwerk“ bekam gegen Mannswörth keine Risse

Nur 13 Gegentreffer erhielt der SV Donau in der bisherigen Saison. Der drittstärkste Wert der gesamten Liga. „Wir haben gewusst, wenn Donau in Führung geht, wird es doppelt schwer für uns“, so Mannswörths Coach Claus Schönberger. Nachsatz: „Das ist eine Mannschaft, die in Fühung liegend kaum noch Fehler macht.“ 30 bis 35 Minuten war Mannswörth gut in der Partie, war von einem drohenden Rückstand nicht die Rede. Im Gegenteil: Mannswörth war selbst nahe am 1:0 dran.

Eine halbe Stunde hielt der Matchplan, dann führte aber eine Kette an individuellen Schnitzern dann doch noch zur „gefürchteten“ Donau-Führung. Nach einem Freistoß ließen die Gäste erst die Flanke unbedrängt zu, dann fühlte sich in der Mitte niemand für Hussein Bazzi zuständig, der per Kopf das 1:0 für die Hausherren besorgte. Und in der Offensive? Da hatte Mohammed Khattab seine guten Momente, doch Bewegung auf die Anzeigetafel war auch durch seine Aktionen nicht zu bringen.

Bitterer Ballverlust nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel folgte die nächste kalte Dusche. Ein bitterer Ballverlust im Mittelfeld und wieder kommt eine unbedrängte Flanke an: Semin Delic knipste das 2:0. „Das war eigentlich bereits die Entscheidung“, so Mannswörths Trainer Schönberger. Khattab kam nochmals zu einer Kopfball-Möglichkeit, aber wieder brachte er die Kugel nicht im Gehäuse unter. Jetzt zeigten die Hausherren bombensicheren Kombinationsfußball, Mannswörth bekam kaum noch Zugriff.

Gleich zwei Elfer gegen den SC Mannswörth

In der 80. Minute kam Keeper Beliktay bei einem Abwehrversuch zu spät, den fälligen Penalty verwertete Marko Nikolic. Fünf Minute später zeigte Referee Ahmet Hromalic wieder auf den Punkt. Das 4:0 durch Andrej Vukovic. „Heute gab es aufgrund der zweiten Halbzeit nichts zu holen für uns. Dennoch fiel der Sieg eindeutig zu hoch aus“, so Schönberger.

Dennoch kein Grund für den SC Mannswörth den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir wollen gegen den SC Slovan HAC Charakter zeigen und drei Punkte holen“, so Coach Schönberger.