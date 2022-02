Gewichtheben: Debüt für Annika Cervinka

Vollbild

FB

Geschafft! Erleichtert stemmte Annika Cervinka das Gewicht in die Höhe. In wenigen Monaten soll sie auch in der Teamliga erste Erfahrungen sammeln. Familienduell. Christoph Najemnik setzte sich in der Kategorie bis 81kg in der allgemeinen Klasse durch. Mit 107kg im Reißen und 115kg im Stoßen verdrängte er seinen Vater und Klubobmann Matthias Najemnik auf Rang zwei.

1 /2