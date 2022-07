Schwimmer am Lagerfeuer mit dem Topathleten

Werbung

Maximilian Prax, Noah Zemansky und Hannah Ehrich zählen nun offiziell zur österreichischen olympischen Jugendmannschaft. In Spital am Pyhrn in Oberösterreich bekam das SVS-Trio vom olympischen Komitee die Ausrüstung für die kommenden Jugendspiele in der Slowakei überreicht.

In einem Koffer befanden sich unter anderem T-Shirts, Hosen, Trainingsanzüge und elegante Kleidung. „Das kann sich schon sehen lassen. Der Kick Off-Event wurde aufgezogen wie bei den Erwachsenen. Die Kinder haben eine derartige Zeremonie noch nicht erlebt“, schilderte Trainerin Nina Dittrich-Durmus.

Ein Ehrengast besuchte die Jugendlichen bei einem abendlichen Lagerfeuer: Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2016 im Segeln, Thomas Zajac. „Er zeigte ihnen seine Medaille und berichtete von seinen Erfahrungen.“

Die Spiele in Banská Bystrica steigen vom 24. Bis 30. Juli. Prax hatte sich beim Meeting in Zilina (SVK) im März über die 1500m Freistil für die europäische Jugendolympiade qualifiziert, Zemansky und Ehrich folgten im April mit ihren Topzeiten in der Wiener Stadthalle über 400m Lagen bzw. 200m Delfin.