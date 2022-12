Acht Goldene und fünf Bestzeiten für SV Schwechat

Werbung

Eine siebzehnköpfige Mannschaft trat vor wenigen Tagen mit 16 Medaillen im Gepäck die Rückreise in die Braustadt an. Zwei Staatsmeistertitel und vier Siege in der Juniorenwertung hatten die Schwechater bei der 10. Kurzbahnstaatsmeisterschaft gesammelt. Fünf Mal stand eine persönliche Bestzeit zu Buche.

Schwechats Topschwimmer Christopher Rothbauer hatte in der „Aqua Nova“ in Wiener Neustadt nach langer Zeit wieder eine Topleistung über die 200m Brust erbracht. In 2:05,23 Minuten hatte er sich den Titel in der allgemeinen Klasse geholt. Er blieb knapp eine Sekunde über seinem österreichischen Rekord, der bei 2:04,34 liegt. Die bevorstehende Weltmeisterschaft im australischen Melbourne ist für den 24-Jährigen kein Thema mehr. „Er war zuletzt krank und war außerdem aufgrund seiner Polizeiausbildung sehr beschäftigt“, berichtete SVS-Trainerin Nina Dittrich-Durmus.

Vier Goldmedaillen steuerte Fabienne Pavlik bei. Sie entschied die 200m Delfin in der allgemeinen und in der Junioren-Klasse für sich. Zwei Junioren-Siege steuerte sie auf den Lagen-Distanzen bei. Persönliche Bestzeiten stellte sie außerdem über 200m Schmetterling (2:14,84) und 200m Lagen (2:18,12) auf.

Adam Vadas sicherte sich zwei Juniorentitel

In der Disziplin Freistil war Adam Vadas schnell unterwegs. Neue Bestmarken gab es über die 400m-Distanz mit 3:51,84 sowie über die 200m mit 1:49,43. Auf beiden Strecken hatte er sich den Titel bei den Junioren gesichert. Ein weiterer Titelgewinn ging auf das Konto von Enya Stanescu, die bei den Junioren die 800m Freistil gewann und mit neuer persönlicher Bestzeit die 200m Brust in der allgemeinen Klasse Bronze holte (2:35,21).