Marlene Kahler krault in den USA

Nur zwei Wochen nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in Tokio – inklusive zwei österreichischer Rekorde im Gepäck – ging es für Österreichs Schwimm-Ass Marlene Kahler weiter nach Los Angeles. Dort studiert und schwimmt die Kraul-Spezialistin nun für vier Jahre an der University of South California.

Den Abschied vom Leistungszentrum Südstadt bereut die Schwechaterin nicht: „Ich würde zu 100 Prozent sagen, dass sich der Schritt nach Los Angeles gelohnt hat, weil man einfach als Person wächst und die Persönlichkeit stärker wird. Man wird hier gezwungen, erwachsen zu werden, das finde ich gut und das zeugt von Stärke.“

Bei der sportlichen Entwicklung lässt sich noch keine genaue Angabe machen, aus einem ganz simplen Grund: „Der größte Unterschied zu Europa ist sicher, dass man alles auf Yards schwimmt. Sprich, das Becken ist nur ca. 23m lang. Deswegen ist es schwer, sich mit den Zeiten von Österreich zu vergleichen.“ Nachsatz: „Ich glaube aber schon, dass es auch eine sportliche Verbesserung gibt.“

Voll im Wettkampf-Modus angekommen

Im Vergleich zu Europa ist nicht nur die Länge der Schwimmbahn unterschiedlich, auch die Wettkämpfe funktionieren anders. In den Colleges wird nämlich als Team gegen andere Universitäten um den Sieg gekämpft. So standen für die „Trojans“, wie die University of South California genannt wird, Duelle gegen die University of California (Freitag) und Stanford (Samstag) an.

„Leider haben wir beide Meetings verloren, weil das sehr, sehr starke Unis sind. Wir haben natürlich das Beste gegeben und sind auch wirklich relativ nah und gut an Stanford rangekommen. Wir hätten auch gegen California eine Chance gehabt“, schätzt Kahler die abgelaufenen Wettkämpfe ein.

Zu ihrer eigenen Leistung sagt die 20-Jährige: „Meine Ergebnisse bei den abgelaufenen Meetings kann ich in den Bereich von „OK“ einordnen. Wir trainieren für diese Wettkämpfe nicht ab, sprich wir sind für keinen Wettkampf vorbereitet und schwimmen am Tag davor noch ganz normal ein Training. Diese Meetings werden also wirklich nur als Training gesehen. Wir tragen nicht mal einen Wettkampfanzug.“

Schwimmevent mit allen Universitäten

Das große Highlight der Saison wartet noch auf Kahler. Vom 23. bis 26. Februar geht es für ihr Team zur PAC-12, einem der prestigeträchtigsten Wettkämpfe im College-Sport: „Da schwimmen dann alle Universitäten der Westküste gegeneinander.“

Bis dorthin stehen für Kahler noch zwei weitere Meetings gegen UCLA (11. und 12. Februar) an.