Maximilian Prax knackte Limit

Seit zehn Jahren schwimmt Maximilian Prax für Schwechat, nun knackte er zum ersten Mal das Limit für die europäische Jugendolympiade. 16:34,24 Minuten galt es auf der 1500m-Distanz zu unterbieten.

Beim internationalen Schwimm-Meeting in Zilina hatte der Braustädter, der vor wenigen Tagen seinen 16. Geburtstag feierte, diese Vorgabe erfolgreich umgesetzt. Nach 16:33,80 Minuten klatschte er am Beckenrand ab und freute sich über das Ticket für die EYOF-Spiele, die ebenfalls in der Slowakei, vom 24. bis 30. Juli in Banska Bystrica stattfinden.

Dieser Erfolg hatte sich im Vorjahr bereits abgezeichnet, meint seine Trainerin Nina Dittrich-Durmus, die Prax als „ehrgeizigen und zielstrebigen“ Sportler beschreibt: „Bei den Hallenmeisterschaften in Graz im Dezember ist er sprichwörtlich explodiert und auf der 25m-Bahn unter 16 Minuten geblieben.“

In der allgemeinen Klasse hätte diese Zeit Bronze gebracht.