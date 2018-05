Missbrauchsskandale sorgen leider immer häufiger für Schlagzeilen – aktuell in der katholischen Kirche in Chile, aber auch in Schwechat war nach den Vorfällen im Gymnasium und beim Volleyballverein (NÖN berichtete) das Entsetzen in der Bevölkerung groß.

Nun entschied sich die Stadtgemeinde für ein Sensibilisierungsprogramm speziell für Sportlehrer, die der Sportvereinigung Schwechat angehören.

"Richtiger Umgang mit Kids ist von großer Bedeutung"

Als Kooperationspartner wurde das Kompetenzzentrum „100%Sport“ gewählt, das nun Fortbildungsvorträge für alle Schwechater Sporttrainer abhält. Das Ziel ist es, den Betreuern zu lehren, jedes Anzeichen von sexuellen Übergriffen unter Kindern zu erkennen. Außerdem soll ihr Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden.

Das bestätigt auch Dejan Mladenov, der gemeinsam mit seinen Kollegen vom Fußballverein SV Schwechat, den Kurs besuchte. „Uns wurde noch einmal deutlich klar gemacht, dass wir für jedes einzelne Kind eine große Verantwortung haben. Speziell der richtige Umgang mit den Kids ist von großer Bedeutung. Außerdem wurde uns nahe gelegt, wie wir mögliche gewalttätige Übergriffe unter Kindern früh erkennen und verhindern können.“