Die Hainburger Skatebordgruppe „Rollburg“ veranstaltete einen Skatecontest und einen Pumptrackcontest am beliebten Skateplatz.

Beim Skatecontest wurde in zwei „Runs“ zu je 60 Sekunden gefahren und der bessere wurde gezählt. Bewertet wurden der Schwierigkeitsgrad und die Anzahl der Tricks, die Absteiger - also die fehlerhaften Tricks, die Ausnützung des Parks und der Style. Rund 70 Teilnehmer, wobei die jüngsten gerade mal sechs Jahre alt waren, matchten sich in unterschiedlichen Bewerben um den Sieg.

Beim Pumptrackcontest wurde in zwei Disziplinen unterschieden: Die beste Zeit und der höchste Sprung. Erlaubt waren BMX-, Mountainbike- oder Trail-Fahrräder. Gestartet wurde von einem Hügel und es waren drei möglichst schnelle Runden zu absolvieren.

Beim Sprungbewerb musste über einen Sprunghügel gefahren werden und die Höhe wurde mit einer Messlatte ermittelt.

Den höchsten Sprung schaffte Maximilian Reiterer mit 75cm, den 3 Runden Speed-Lauf gewann Florian Göschl.