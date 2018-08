Es ist die amerikanische Tropenhitze, die Michael Strasser in den letzten Tagen zu schaffen machte. Oft lagen die Nerven blank und der Trautmannsdorfer sprach offen von Motivationsproblemen. „Tage an denen er über 300km und 2000 Höhenmeter zurücklegt, stärken aber wieder sein Selbstbewusstsein“, berichtet Pressesprecher Christoph Schnitter von täglichen Auf und Ab‘s beim 35-Jährigen.

In Montana, Wyoming und Colorado fuhr er die meiste Zeit auf langen Autobahnen mit Temperaturen um die 45 Grad. LKWs zählten in der Einöde schon zu den aufregendsten Begegnungen. Ein Aufeinandertreffen hätte sich die Gruppe aber gerne erspart, denn das Teamauto wäre dabei beinahe mit einem Wohnwagen zusammengekracht. „Im letzten Moment ist der Camper mit quietschenden Reifen ausgewichen“, erinnert sich Strasser an diese Situation zurück.

„Es beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“

Nach der Grenzstadt El Paso in Texas kann das Team dann schon die Sombreros bestellen. Die Grenze von Mexiko ist dann erreicht. Das hohe Tempo, das Strasser jeden Tag abspult, wirkt sich positiv auf den Wettlauf mit dem aktuellen Weltrekordler Dean Stott aus. Bereits vier Tage Vorsprung hat Strasser aktuell gut gemacht. „Es beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“, weiß Strasser.

Der 35-Jährige zählt mittlerweile zu den „Mountain Heroes“, einer Kampagne der Vereinten Nationen, die auf Umweltthemen aufmerksam machen. „Wenn ich 23.000 Kilometer unterwegs bin, dann wird es auch möglich sein, hin und wieder auf das Auto zu verzichten“, setzt Strasser ein Zeichen.