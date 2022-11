Hainburgerin bestreitet erstes Turnier mit dem Nationalteam

Werbung

Zum elften Mal ging in Amsterdam das internationale Masters Turnier über die Bühne. 13 Länder waren vertreten, darunter die USA, Deutschland, Ukraine und Österreich. Für Amanda Jantsky aus Hainburg war es die erste Reise mit dem österreichischen Juniorinnenkader zu einem großen Event.

Fünf Tage verbrachte sie in der niederländischen Hauptstadt und hatte auch Zeit für eine Schifffahrt. Die Wettkämpfe dauerten drei Tage. Im Sportzentrum „Ookmeer“ schaffte Jantsky in beiden Bewerben der Pre-Juniors Klasse den Sprung auf das Podest. Die 12-Jährige holte Silber in der Kombination Keule und Band und die Bronzemedaille in der Kombination Reifen und Ball.

„Mit der Keule hat sie viele Punkte geholt. Da zeigt sie schon stabile Leistungen“, war auch Mutter Jutka Sinkó stolz auf die Erfolge ihrer Tochter. Vor wenigen Tagen setzte sie noch einen drauf: Gold mit der Keule und Silber mit dem Reifen beim 22. Challenge Turnier in Ljubljana.

International hatte Jantsky heuer bereits mehrmals zugeschlagen. Im September errang sie zwei Silberne mit Ball und Band beim Favorit Cup im slowenischen Maribor, im Oktober holte sie beim Danube Cup in Wiener Neustadt unter anderem Gold mit der Keule und landete in der Gesamtwertung der Kombination Ball und Keule (Altersklassen 2009 und 2010) auf Rang zwei.