Hans Boczy: „Für uns ist es Neuland“

Es war im Jahr 2015, als Fischamend wieder auf die Bühne des Sportkegelns zurückkehrte. Mittlerweile wird der Klub von Hans Boczy geführt. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre lang keine Kegel geschoben. „Ich hätte mir damals nicht gedacht, dass ich wieder anfange“, erinnert sich der 61-Jährige. Er ist nicht nur das älteste Mitglied, sondern auch das erfolgreichste.

Vier junge Nachwuchsspieler sind dem Verein in der Corona-Pandemie allerdings abhandengekommen. „Leider gab es dann andere Interessen.“ Der Klub konnte den Großteil aber wieder ersetzen. „Die Neuen müssen aber noch aufgebaut werden“, betont Boczy.

Gespielt wird heuer erstmals in der Liga Süd. Zuvor war der Verein in der B-Liga im Einsatz. „Die 13 Mannschaften hätten aber in zwei Gruppen aufgeteilt werden müssen. Die Meisterschaft wäre langweilig geworden, da die Teams öfter gegeneinander gespielt hätten“, berichtet der Klubobmann, dass der Verband um einen Klassenwechsel angefragt hatte. „Für uns ist die heurige Saison daher absolutes Neuland.“

„Dieses Kegeln ist kein Wirtshausspiel“

Demnächst wird der SKC Fischamend mit neuen Dressen ausgestattet. Der Ligastart ist am 23. September. Die A-Liga-Truppe empfängt im Gasthaus zum Goldenen Adler Wiener Neustadt II (18 Uhr), die zweite Garnitur trifft im Bezirksderby in der B-Liga auswärts auf Ebergassing (18 Uhr). Das erklärte Ziel der Fischamender ist in beiden Gruppen ein Platz im Mittelfeld.

Boczy hofft, dass vor allem die jungen Spieler dem Verein lange verbunden bleiben und der Sport mehr Anerkennung bekommt. „Der Durchbruch in der Gesellschaft ist noch nicht gelungen. Es wird leider immer noch als Wirtshausspiel wahrgenommen.“