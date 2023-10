Schwechat fuhr gegen Austria XIII den ersten Heimsieg der Saison ein

Endlich ist es passiert. Die Fans der SV Schwechat mussten lange auf den ersten Heimerfolg warten, der am Samstag über die Bühne gebracht werden konnte. Der Gegner hieß Austria XIII, der vor diesem Aufeinandertreffen sechs Punkte mehr als die Blau-Weißen auf dem Konto hatte. Nichtsdestotrotz war Schwechat die letzten beiden Partien ungeschlagen, gewann auswärts in Simmering mit 1:2 und holte ein 2:2-Remis gegen ASV 13. Die Mannschaft von Coach Thomas Slawik war also motiviert und guter Dinge, dass man diese Serie auch in dieser Runde beibehalten wird und den ersten Heimsieg der Saison feiern darf.

So kam es schlussendlich auch. Zur Pause führte man zwar mit 1:0, doch bei besserer Chancenauswertung hätte man das Match bereits im ersten Durchgang entscheiden können, und wie es im Fußball eben so ist, drehte Austria XIII die Partie auf 1:2. Die SV Schwechat gab nicht auf, drehte das Spiel durch zwei Kopfballtreffer von Djordjevic erneut und Denis Spahic setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. „Der Sieg war definitiv verdient, aber man hat wieder einmal gesehen, wie schnell sich im Fußball alles ändern kann, daher müssen wir unsere Chancen besser nutzen“, stellte Schwechats Sportlicher Leiter Dejan Mladenov fest. Nächste Runde wartet mit Gerasdorf Stammersdorf ein weiterer Gegner, der in Schlagdistanz liegt

.„Wir wollen bis zum Winter so viele Punkte wie möglich“

Auf die Frage, was man sich denn für dieses Aufeinandertreffen vornehme, antwortete Mladenov: „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen bis zum Winter am besten jeden Punkt mitnehmen.“ Eric Auss, der gegen Austria XIII aufgrund von Fieber nicht mit dabei sein konnte, sollte aller Voraussicht nach gegen Gerasdorf wieder auf dem Feld stehen und sein Team unterstützen können.