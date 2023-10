Schwechat schafft den ersten Saisonsieg

Im ersten Durchgang spielte Schwechat ganz stark. Hinten stand die Abwehr sicher, die einzige Chance der Heimischen parierte Goalie Haydar Bayram mit Bravour. Vorne gab es zweimal Grund zum Jubeln: Nach einer Brem-Flanke kam Marvin Puschner mit voller Wucht daher und erzielte das 1:0. Der frühe Treffer gab Aufwind und Sicherheit. Später erhöhte Niklas Roth auf 2:0. Bei einem hohen Ball scherzelte Manuel Cerba per Kopf ideal weiter und Roth schloss mit einem Lupfer ab.

Nach dem Seitenwechsel trachteten die Schwechater auf den dritten Treffer. „Wir hatten hochkarätige Chancen. Leider ist uns die Entscheidung nicht gelungen“, weinte Sportlicher Leiter Dejan Mladenov den vergebenen Topchancen nach. Cerba scheiterte nach Demic-Assist in bester Position. Dann verstolperte Aleksandar Radosavljevic eine gute Aktion, die er sofort abschließen hätte müssen. Und dann war es nochmals Radosavljevic, der per Kopf einen Tausender versemmelte.

So wurde es am Ende noch einmal unnötig spannend. Schwechat fing sich in der 71. Minute den Anschlusstreffer und die Heimischen bekamen die zweite Luft. „Wir mussten zittern. Überhaupt in der Nachspielzeit. Da hatte der Gegner vier Corner“, standen bei Mladenov die Schweißperlen auf der Stirn. Am Ende gab es den ersten Sieg und die große Erleichterung bei der SVS. „Jetzt müssen wir aber nachlegen, sonst war der Sieg nicht viel wert“, verwies Mladenov auf das nächste Match bei Schlusslicht ASV 13 (Samstag, 15 Uhr). Nilas Roth ist dabei gelb-gesperrt.