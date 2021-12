Schwechater Schwimm-Talent zeigt groß auf

Ein junges und ambitioniertes SV Schwechat-Team stürzte sich in das Grazer Hallenbad, wo die Kurzbahnstaatsmeisterschaften ausgetragen wurden. Auf Zurufe von Eltern und Freunden musste die 14-köpfige Schwechater Gruppe, dessen Schwimmer zwischen 14 und 18 Jahre alt waren, verzichten. Eintritt gab es natürlich nur für die Teilnehmer. „Sie sind es aber schon gewöhnt. Seit dem ersten Lockdown finden die Meisterschaften ohne Besucher statt“, bestätigt Trainerin Nina Dittrich-Durmus.

Ein spannendes Finale mit der Konkurrenz lieferte sich Adam Vadas über 400m Kraul in der allgemeinen Klasse. Erst auf den letzten fünf Metern schob er sich auf Platz drei vor. „Nicht viele in Österreich schaffen in dieser Disziplin eine Zeit unter vier Minuten. Eine beachtliche Leistung, vor allem weil er nicht in einem Leistungszentrum, sondern in der Vereinsgruppe trainiert“, gratulierte die Trainerin zu 3:54,70 Minuten.

Pavlik (17) geigte in der Juniorenklasse auf

Abgeräumt hatte die 17-jährige Fabienne Pavlik. In der Juniorenklasse hatte sie auf allen drei Lagendistanzen die Nase vorne. In der allgemeinen Klasse eroberte sie außerdem Bronze über 100m Lagen und Silber über die 200m Lagen. Die Silberne holte sie sich in starken 2:17,39. „Sie zählt bei den Lagen schon seit langer Zeit zu den Top Drei. Mit dieser Entwicklung stehen die Chancen auf eine baldige EM- oder WM-Teilnahme gut“, meint Dittrich-Durmus.

Mit Maximilian Prax gelang es außerdem einem weiteren SVS-Schwimmer, mit Topleistungen ein Ausrufezeichen zu setzen. Er landete über die 1500m Kraul auf Platz drei. „Eine große Überraschung. Ihm ist damit ein großer Leistungssprung gelungen. Er konnte mit erst 15 Jahren bei den Erwachsenen eine super Zeit erzielen“, freute sich die Trainerin mit ihrem Schützling, der nach 15:55,01 Minuten am Beckenrand abklatschte, mit.