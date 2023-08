Bezirksmeisterschaften und UTC Open in Bruck waren voller Erfolg

Der UTC Bruck darf durchatmen: Drei Turniere wurden erfolgreich ausgetragen. Der Verein blickt auf eine schweißtreibende, aber erfolgreiche Arbeit zurück.

Das Aushängeschild der Turnierwoche waren freilich die UTC Bruck Open, die mit einem Rekordpreisgeld von 5.000 Euro dotiert waren. Mit Christoph Lang, Mario Haider-Maurer und Patrick Ofner waren gleich drei Spieler mit ITN 1,5 gemeldet und sorgten für ein hochklassiges Teilnehmerfeld. Einer aus dem Trio holte sich letztendlich auch den Sieg: Ofner triumphierte und musste im Finale gegen Marko Milosavljevic (ITN 1,77) antreten, der im Halbfinale in einem spannenden Match Lang mit 6:4, 6:4 ausschaltete. Das Endspiel war für Ofner eine glasklare Sache. Der Spieler vom UTC Gotschlich Strassburg gewann klar mit 6:1, 6:1.

Ofner gewann das Publikum und das Turnier

„Mit Patrick Ofner haben wir einen Freund gewonnen“, war Obmann Wolfgang Karas vom Turniersieger begeistert. Der Kärntner gewann mit seiner sympathischen Art das Publikum und zeigte zudem großes Verständnis für den UTC. Aufgrund des Regens musste nämlich das Finale auf Sonntag verlegt werden. Der Kärntner verlängerte daher seinen Bruck-Aufenthalt und wäre sogar bei einer Absage zum möglichen Ersatztermin am Dienstag angereist. „Vor dieser Einstellung kann man nur den Hut ziehen“, so Karas, der auf eine tolle Woche zurückblickte. Der Regen machte dem Verein trotzdem zu schaffen. Einige Partien mussten unterbrochen oder gar verschoben werden, was allen Beteiligten einiges an Geduld abverlangte. „Auf der alten Anlage hätten wir das Turnier niemals zu Ende spielen können. Die Plätze waren top. Allerdings bedürfen sie jetzt nach dieser Belastung eine Zusatzpflege.“

Gleichzeitig zu den UTC Bruck Open wurden die Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren ausgespielt. Dabei gab es in beiden Turnieren Favoritensiege. Der als Nummer eins gesetzte Markus Chlad vom TC Fischamend ließ sich nicht lumpen und holte sich den Sieg, ohne nur einen einzigen Satz abzugeben. In vier Spielen (Anm.: In der ersten Runde hatte Chlad ein Freilos) gab er überhaupt nur acht Games ab. Im Finale bezwang der Fischamender schließlich Robert Hasitschka (TC Maria Lanzendorf) mit 6:0, 6:0.

Bei den Damen holte die als Nummer eins gesetzte Samantha Müllner vom TC Höflein den Turniersieg. Auch sie gab keinen einzigen Satz ab und triumphierte im Finale gegen Petra Banakova (TC Wolfsthal) mit 6:3, 6:1.

Ob es nächstes Jahr wieder so ein Event in Bruck geben wird? „Die Turnierleitung ist euphorisch, daher sage ich: 100 pro“, schmunzelte Karas.