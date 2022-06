Tennis Brauhaus Schwechat-Team erreicht Aufstiegsziel

Die Meistermacher in Reih und Glied: Ludwig Bamacher, Paul Schaffer, Thomas Eisterer, Michael Kargl, Maxl Gerics, Christian Siegl, David Prostejovsky, Peter Glamm, Sascha Buresch, Werner Maucha, Markus Winterleitner und Peppi Ofner. Foto: privat

D as erste Team von Brauhaus Schwechat sicherte sich in überlegener Manier den Meistertitel in der Kreisliga D2.