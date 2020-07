Die Herren des Himberger TC entschieden sich heuer gegen die Teilnahme an der freiwilligen Meisterschaft, stattdessen wurde der erste Clubmeister ermittelt. An fünf Spieltagen versuchten sich 16 Teilnehmer, die Krone aufzusetzen.

Als Favorit ging Reinhard Thurner ins Rennen. „Ich bin schon seit 20 Jahren die Nummer eins im Verein. Ein sehr starker Spieler ist zwar kürzlich zu uns gestoßen, war aber bei diesem Turnier nicht dabei“, kämpfte sich Thurner von der Gruppenphase bis in das Finale, wo ihm Alexander Zirm gegenüber stand. Dieser brachte den Favoriten ordentlich ins Schwitzen, aber am Ende hatte Thurner mit 6:4, 1:6 und 6:2 die Nase vorne. Im Spiel um Platz drei setzte sich Michael Schwarz gegen Gert Korinek in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 durch.

Die zwei Damenmannschaften des HTC haben sich heuer zu einem Team vereint und spielen aktuell in der Kreisliga C1 um den Titel mit. In der letzten Runde treffen Mannschaftsführerin Sandra Wöchtl-Graff und Co. erstmals nach 20 Jahren im Derby auf die Union Himberg. Bei einem vollen Erfolg und einer Niederlage von Tabellenführer Hennersdorf, würden die Spielerinnen des HTC ganz oben stehen.