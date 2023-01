Federer wollte den Boden vom Schneider

Werbung

Wenn Tennis-Ikone Roger Federer ein großes Turnier für sich entschied, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Platz, auf dem er sich so wohl fühlte, von der Firma „Tennis Schneider“ präpariert wurde.

„Federer hat sein erstes ATP-Turnier auf unseren Boden gewonnen und hat sich diesen auch wieder gewünscht“, erinnert sich Wolfgang Schneider zurück. Vor über 40 Jahren gründete der Brucker, der zuvor zehn Jahre in der Bundesliga spielte, jene Firma, die mittlerweile für Ausstattung, Belagserrichtung sowie als Zubehörlieferant europaweit bekannt ist. Die Veranstalter der großen Tennisserien wissen das Angebot zu schätzen. Netze, Pflegegeräte oder Walzen - im hundertseitigen Katalog des Traditionsunternehmens werden sie fündig.

Über 1500 Plätze in Europa errichtet

Der Center Court in der Wiener Stadthalle wurde schon 16 Mal von dem Familienunternehmen, das mittlerweile sein Sohn Julian führt, vorbereitet. Dazu kommen etliche Davis Cup-Standorte in Österreich und der Schweiz. „Die Ausschreibung für das Hallenturnier in Paris haben wir trotz starker internationaler Konkurrenz auch bekommen“, berichtet Schneider stolz.

„Wir haben europaweit schon 1500 Plätze errichtet“, nennt der ehemalige Geschäftsführer unter anderem die Tennishalle Mautner Markhof in Schwechat oder jene in Dnipropetrowsk, im Südosten der Ukraine, als Kunde. Seit 2022 zählt auch Kitzbühel, wo die Schneiders seit 1987 bereits als Ausstatter tätig sind, dazu. Das Unternehmen wurde beauftragt, den Platz des größten Turniers im Land zu überarbeiten und während der gesamten Turnierwoche zu betreuen.