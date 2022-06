Fischamends Damen sind uneinholbar Erster

Werbung

Die Dominanz spiegelt sich auch in den gewonnen Partien wider: 26 Matches wurden gewonnen und nur zwei gingen verloren. Für das Team rund um Daniela und Karin Baumgartlinger, Daniela Kommer (Mannschaftsführerin), Florentina und Nathalie Flicker sowie Petra Kleinhampl gibt es am 11. Juni jetzt noch eine Ehrenrunde auswärts gegen TC Bakl Weigelsdorf 2. Am Titel lässt sich aber natürlich nicht mehr rütteln.

Knapper Sieg gegen Theresienfeld

Eine starke Leistung zeigt auch die Herren-Einser der Fischamender in der Landesliga C2. Nach vier Spielen hat man bereits drei Siege in der Tasche. Zuletzt siegte man gegen UTC TH Theresienfeld 1 knapp mit 5:4.

Besonders spannend erwies sich das Doppel von Andreas Hauer und Patrik Palencar gegen Peter Korec und Michael Lechner. Nach verlorenem Tie Break im zweiten Satz mussten die Fischamender in den dritten Satz. Dort siegte man im Champions-Tie-Break mit 11:9.