Der Spielverderber am Sonntag war das Wetter: Regen in Fischamend! Natürlich bedeutete das nicht, dass die Partie gegen Wolkersdorf ins Wasser fiel. Durch den „Hallenzwang“ in der Landesliga wurde in die Schwadorfer Halle ausgewichen. Für die Fischamender kein Problem, „das war ein kleiner Heimvorteil, weil wir die Halle natürlich sehr gut kennen“, so Spieler Markus Chlad. Einziger Wermutstropfen: Nur zwei statt der drei Plätze im Freien. Dadurch mutierte die Begegnung zum Marathon, der von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr dauerte. „Und es war sehr knapp“, berichtete Chlad. Nach den sechs Einzeln stand es 3:3. Für die Fischamender konnten Daniel Eger, Jörg Ponier und der neue Mannschaftsführer Andreas Hauer die Siege einfahren.

Die Entscheidung fiel dann im Doppel. Da hatten die Fischamender die Nase vorne. Chlad und Ponier sowie Eger und Sascha Kuntel durften am Ende die Siegesfäuste ballen.

Für Fischamend war es ein Auftakt nach Maß, trotzdem gilt es heuer, das Minimalziel zu erreichen. Und das heißt: „Klassenerhalt. Wir haben uns aber die Mannschaften angeschaut. Ich denke, dass wir gegen drei, vier Teams gewinnen können. Es sollte sich also ausgehen“, hofft Chlad, dass die Fischamender heuer keine Abstiegsprobleme haben.