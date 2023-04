Petronell: Turnierleiter holte Gruppensieg im Winterbewerb

Werbung

Zum vierten Mal ging in der Tennishalle Petronell die Wintermeisterschaft über die Bühne. In den letzten Wochen hatten sich die 90 Teilnehmer in zahlreichen Gruppen noch einmal richtig angestrengt, um ITN-Punkte zu ergattern. In der Einser-Gruppe der Herren kam es in der letzten Runde des Einzelbewerbes zum Schlager zwischen dem ungeschlagenen Turnierleiter Oliver Cenčič und dem ehemaligen Kicker Michael Ecker, der nun für den TC Prellenkirchen den Schläger schwingt.

Cenčič konnte bis zu diesem Duell alle fünf Runden gewinnen, Ecker konnte in der Wintersaison aber lediglich drei Spiele bestreiten. Die hatte er aber ebenfalls für sich entschieden. An Cenčič gab es aber kein Vorbeikommen – der Favorit ließ mit dem 6:4 und 6:2 auch in seinem sechsten Spiel nichts anbrennen und feierte den Turniersieg. „Insgesamt wurden 60 Prozent der angesetzten Spiele absolviert", spricht der Organisator von einer guten Bilanz. "Aufgrund der positiven Resonanz der Spieler wird auch in der kommenden Wintersaison Meisterschaft gespielt."