Vielerorts herrscht derzeit bei den Tennisvereinen reges Treiben. Die Plätze werden für die neue Saison startklar gemacht, die Räumlichkeiten durchgeputzt und dann kann es eigentlich mit dem Tennissport schon losgehen.

Oder auch nicht: Der Ost-Lockdown schiebt dem Tennissport erneut den Riegel vor. Für Sanierungsarbeiten darf zwar weiterhin die Sportanlage betreten werden. Für Oster-Tennismatches allerdings nicht. Der klassische Startschuss zum Osterfest fällt heuer flach, für die Vereine heißt es also bitte warten. „Ich hoffe, dass es am Dienstag oder Mittwoch nach Ostern schon wieder geht“, hofft Michael Leiner das Beste. Der Obmann des TC Höflein hat mit seinem Team bereits die Plätze auf Vordermann gebracht. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen. „Bei uns müssen wir nur noch die Netze aufziehen. Und dann kann es schon losgehen“, so der Vereinsboss.

Neue Terrasse und neues Flutlicht

Die Höfleiner Tennisspieler werden beim Betreten des Platzes erstaunt sein. Denn über die Wintermonate hat sich Einiges getan. Die Terrasse wurde abgerissen und komplett erneuert. „Das haben wir in Eigenregie in Angriff genommen“, berichtete Leiner über das gelungene Vereinswerk. Die 90m²-Terrasse soll nun groß genug sein – auch im Hinblick der angewachsenen Mitgliederzahl. Im Mai letzten Jahres trieb die Corona-Pandemie einige neue Mitglieder in die Arme des TC Höflein. „Wir hatten einen Anstieg von 15 Prozent“, staunte Leiner über den Aufwärtstrend nicht schlecht. Die Mitglieder stammen dabei größtenteils aus Höflein und aus dem Umkreis.

Aufgrund des damit verbundenen größeren Ansturms der Plätze nahm sich der Verein auch einen weiteren Meilenstein zur Brust: Am 9. April bekommt der TC einen neuen Flutlichtmast. „Damit werden alle drei Plätze ausgeleuchtet sein. Und wir können überall bis zur Sperrstunde um 22 Uhr spielen.“

Die Terrasse kostete übrigens 6.000 Euro, wobei der Verein von der Gemeinde noch unterstützt werden wird. Beim Flutlicht, das ebenso 6.000 Euro kosten wird, wird es einen Zuschuss vom Land geben, berichtete Leiner.