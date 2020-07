„Die Spieler fühlten sich nicht verpflichtet, jedes Wochenende parat zu stehen“, berichtete Fischamends Tennisspieler Sascha Kuntel, dass heuer bei der Aufstellung, aufgrund der Teilnahme auf freiwilliger Basis, ordentlich rotiert wurde. Jene, die sich „erbarmten“, machten ihre Sache aber gut. Zehn waren es an der Zahl, die in der Kreisliga C1 für den TC Fischamend Punkte sammelten. Beeindruckend war dabei die Bilanz nach fünf Spieltagen: Die Fischamender gewannen alle Partien, wobei die erste Runde aufgrund eines Nichtantritts von Guntramsdorf am grünen Tisch entschieden wurde. Knapp ging es beim Heimspiel gegen Hainburg zu. Mit 11:10 in Sätzen hatten die Hausherren letztendlich das bessere Ende für sich.

Zwei der zehn eingesetzten Spieler waren bei jeder Begegnung dabei: Thomas Mozelt und Igor Bjelanovic. Beide konnten, bis auf eine Ausnahme, alle ihre Duelle für sich entscheiden.

Ohne Erwartungen ist der TC Fischamend heuer in die Meisterschaft gestartet, um nun ganz oben zu stehen. Im nächsten Anlauf erhofft sich der Klub natürlich eine Wiederholung dieser perfekten Saison, um den offiziellen Aufstieg in die Tat umzusetzen.