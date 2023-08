Startschuss in Bruck mit enormer Qualität

Auf der Tennisanlage des UTC Bruck herrscht derzeit Hochbetrieb. Die Bezirksmeisterschaften sind voll im Gange. Zudem finden bereits zum zehnten Mal die UTC Bruck Open statt, die heuer mit einem Rekordpreisgeld von 5.000 Euro auftrumpfen können.

Mit dem Starterfeld für dieses spannende Turnier sind die Veranstalter zufrieden, mussten aber bis zum Schluss zittern. „Erst am letzten Tag sind die ganzen und vor allem namhaften Anmeldungen eingetrudelt“, berichtete Obmann Wolfgang Karas von einem Taktieren bis zum Schluss. Am Ende kann sich die Qualität sehen lassen und den Zuschauern wird österreichisches Top-Tennis geboten. Mit Mario Haider-Maurer, Patrick Ofner und Christoph Lang sind gleich drei 1,5er ITN-Spieler mit von der Partie und zählen natürlich zu den Topfavoriten. Doch es gibt weitere starke Spieler im Teilnehmerfeld, die für spannende Partien sorgen werden.

Gespielt wird in Bruck bis Samstag. Die Viertelfinali der UTC Bruck Open werden am Mittwoch und Donnerstag ausgespielt (17:30 Uhr und 19 Uhr). Die große Halbfinal-Action findet dann am Freitag ab 16 Uhr statt – und das in allen drei Bewerben. Der UTC erwartet sich bei Spanferkel und Co. einen großen Zuschauerandrang für sein Top-Event.

Am Samstag geht es in die Finalrunde. Die Bezirksdamen spielen sich um 13 Uhr den Meistertitel aus. Um 15 Uhr sind die Herren dran, ehe dann um 16:30 Uhr das Finale der UTC Bruck Open stattfindet.