Das Saisonziel hieß Klassenerhalt und das haben die Spieler des TC Fischamend geschafft. Am Ende wurde die Mannschaft rund um Kapitän Andi Hauer sogar Dritter in der Landesliga C.

„Es war aber bis zur letzten Runde offen, wer absteigt“, berichtete Hauer von einem spannenden Finish in Judenau. Trotz 3:6-Niederlage beim Meister blieben die Fischamender schlussendlich in der Liga. Das wussten die Sportler aber freilich während des Wettkampfes noch nicht.

Auf Platz eins wartet mit dem Tschechen Petr Dezort ein ordentliches Kaliber auf Fischamends Daniel Eger. Der Legionär zog auch prompt mit 4:0 davon. Doch dann kämpfte sich Eger sensationell in die Partie und gewann den ersten Satz im Tiebreak. Der Zuckerguss folgte dann im zweiten Satz, als Eger den Tschechen mit 6:0 vom Court schoss.

Bitter: Chlad verlor Krimi mit 6:7, 5:7

Einen wahren Krimi erlebte auch Markus Chlad auf Platz zwei. Allerdings mit dem Happy-End des Heimischen. Nach knapp drei Stunden war das Match zu Ende, Chlad musste sich mit 5:7, 6:7 geschlagen geben.

Den zweiten Punkt im Einzel für Fischamend gewann dann Patrik Palencar. Der Slowake setzte sich mit 7:5, 6:0 gegen Tobias Schmidt durch. „Er hat heuer sehr solide gespielt. Patrik ist auch unsere Hoffnung für die nächste Saison. Er ist viel stärker, als sein jetziger ITN aussagt. Wenn er weiter oben gereiht ist, tun wir uns als Mannschaft natürlich leichter“, denkt Hauer schon an die nächste Saison.

Der Kapitän selbst erlebte in seinem Einzel gegen Michael Turnhöfer eine emotionale Episode und ließ seine Wut am Material aus. Hauer schmunzelte: „Ich bin mit einem Schläger weniger nach Hause gefahren.“

Am Ende überwog aber natürlich die Freude. Fischamend darf auch nächste Saison in der Landesliga C aufschlagen.