Am Sonntag bestritt der TC Höflein den Meisterschaftsauftakt in der Herren-Kreisliga D gegen St. Veit und konnte sich dabei mit 7:2 durchsetzen. Was den Verein besonders stolz machte: Die Anlage wurde vor Kurzem renoviert und konnte prompt mit einem sportlichen Erfolg eingeweiht werden. „Wir tätigten Investitionen von 20.000 Euro“, berichtete Obmann Michael Leiner.

Die Küche wurde komplett erneuert, inklusive neuer Geräte. Dazu wurden die Pergola und das Flutlicht erneuert. Die Gemeinde Höflein unterstützte dabei den TC mit 5.000 Euro. „Ich bin seit neun Jahren Obmann in diesem Verein. Die Gemeinde hat uns seither immer unter die Arme gegriffen.“ Und die Zuwendungen zahlen sich aus: Am Platz herrscht wieder reger Betrieb. Von Junioren bis zu den Senioren wird auf den Tennisplätzen gespielt. Auch eine Damenmannschaft spielt beim TC Höflein. „Heuer hatten wir einen Mitgliederzuwachs von zehn bis fünfzehn Prozent. Wir sind jetzt bei knapp 70 Mitglieder“, freute sich Leiner.

Auch VP-Bürgermeister Otto Auer zeigt sich erfreut: „Ich bin froh, dass dort wieder aktiv etwas passiert und gespielt wird. Ich freue mich, dass wir Zuschüsse geben und so das Vereinsleben unterstützen.“