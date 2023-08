Bei Tennis-Camp in Bruck die Technik verfeinert

Es waren 24 Tennisbegeisterte, die am fünftägigen Trainingscamp des UTC Bruck auf den neuen Plätzen den Schläger schwangen. Campleiter Henrich Hofferik und die Trainerkollegen Benedikt Horvat und Ladislav Hanajik betreuten die Teilnehmer aus Bruck und Umgebung. Diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Anfänger und Fortgeschrittene.

Fünfstündiges Training für die Damen

„Die Anfängergruppe erlernte die Grundschläge, bei den erfahrenen Spielern stand die Verbesserung der Technik im Vordergrund“, schilderte Klubobmann Wolfgang Karas. Nach einem Abschlussturnier zogen Trainerteam und Teilnehmer bei einem Pizzaessen Resümee.

Die gelben Bälle werden auf der UTC-Anlage in der Parkbadstraße schon bald wieder über die Sandplätze flitzen. Am Samstag organisiert der Verein den Damentag. Von 10 bis 15 Uhr können ebenfalls Anfänger und Profis ein Training mit einer Ausbildnerin in Anspruch nehmen. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.