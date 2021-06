Dass es auch nach einem schlechten Saisonstart mit einem Meistertitel klappen kann, bewiesen unter anderem die Herren des TV Hainburg. In Runde eins unterlagen Gerhard Kauschitz jun. und Co. Wolfsthal mit 3:6. Die Wolfsthaler hatten aber eine Runde später in Wiener Neudorf mit 4:5 das Nachsehen. Die Hainburger ließen in ihren restlichen Partien nichts mehr anbrennen und feierten aufgrund des besseren Satzverhältnisses den Aufstieg.

Ähnlich erging es dem Schwechater TC II in der Kreisliga C2. Nach dem Abstieg im Jahr 2019 wollten Kapitän Anton Arbinger und seine Teamkollegen wieder eine Klasse rauf. „Umso mehr hat uns die Auftaktheimniederlage gegen Fischamend getroffen“, erinnert sich Arbinger an das 3:6. „Dann hat aber alles eine Eigendynamik bekommen.“ Die Braustädter fuhren vier Siege in Folge ein, darunter die Bezirksduelle gegen Ebergassing und Bad Deutsch Altenburg.

Wolfsthler verpassten Titel nur knapp

Mit einem Pflichtsieg über Hennersdorf im letzten Ligaspiel hatten die Damen des TC Fischamend die Gruppe C2 auf Platz eins abgeschlossen. Eine tolle Performance über die komplette Saison lieferten Daniela Baumgartlinger und Petra Kleinhampl ab. Sie gewannen alle vier Eizelpartien und zwei von drei Doppel.

Den Titel knapp verpasst haben die Damen des TC Wolfsthal in der Kreisliga C1. „Und das nur, weil wir das Champions Tiebreak in Perchtoldsdorf verloren haben“, erinnert sich Mannschaftsführerin Marta Windisch nur ungern an die knappe Partie bei der Sportunion Tirolerhof in Runde zwei zurück, die denkbar knapp mit 3:4 verloren ging.