Trauer um Berndt Artes

Am 23. Oktober verstarb der Brucker Berndt Artes völlig unerwartet. Der leidenschaftliche Tennisspieler, der einst im Doppel mit Brucks Stadtrat Rainer Windholz auf den Tennisplätzen unterwegs war, war vor langer Zeit beim UTC Bruck als Jugendleiter und Vorstandsmitglied tätig. In den letzten Jahren war er außerdem als Trainer für die Erwachsenen als auch für die Kinder beim TC Höflein im Einsatz. Im Mai 2017 eröffnete er seinen eigenen Tennisshop in Bruck.

Artes traf auf seinen Auslandsreisen immer wieder auf berühmte Tennisspieler und holte sich bei ihnen, neben einem Schnappschuss als Erinnerung, auch wichtige Tipps für das Spiel auf Sand. Er zeigte zudem ein großes Interesse für Beachtennis und zuletzt auch für Padel-Tennis, was in ihm die Idee aufflammen ließ, einen Verein zu gründen.