Nach der erfolgreichen Landesligameisterschaft im Sommer – Maria Lanzendorf gewann alle fünf Ligapartien – standen für Monika Neusser und Co. im September die Aufstiegsspiele in die Bundesliga auf dem Programm. Ausgerechnet in den beiden Duellen mit der Sportunion Klagenfurt und TC Kössen aus Tirol musste der Landesligameister auf seine Nummer eins, Eva Zalabska, verzichten.

Außerdem mussten Neusser und Co. zwei weitere Ausfälle kompensieren. Margit Dechel fehlte aufgrund von Schulterproblemen und Martina Kolar war auf Urlaub. „Wir haben aber an uns geglaubt, denn wir spielen schon seit Jahren zusammen und verstehen uns gut“, hatten Neusser und ihre Mannschaftskolleginnen ein gutes Gefühl.

Zunächst hatte Maria Lanzendorf Heimrecht. Die Gäste aus Klagenfurt fuhren aber mit einem Sieg nach Hause. Mit 4:2 hatten die Kärtnerinnen die Nase vorne. In Tirol kam es schließlich zur Entscheidung. Dieses Mal hatte Maria Lanzendorf das Glück und fixiert mit dem 4:2 den Aufstieg. In der Bundesliga wartet nun eine bärenstarke Konkurrenz.