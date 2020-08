„Wir haben uns in Sphären bewegt, die wir nicht erwartet hatten“, spricht Christopher Toth von einem „Turnier der Rekorde“. Der UTC-Sportleiter hat das 8. Brucker Open nicht nur mitorganisiert, sondern mischte außerdem im Bezirksbewerb mit. Er zählte zum Favoritenkreis.

Auf dem Weg ins Finale feierte er souveräne Siege. Im Endspiel stand er dem Fischamender Raffael Stagl gegenüber. In dieser Begegnung ging es dann knapper zu. Wie in den Spielen zuvor verlor Toth aber keinen einzigen Satz. Im Endspiel hatte er nach zwei Stunden Spielzeit schließlich mit 7:5 und 7:6 den Titel in der Tasche. Es war nach 2016 sein zweiter Triumph in Bruck.

Insgesamt hatten 96 Spieler ihre Nennung für das 2800 Euro dotierte Turnier abgegeben. Eine Rekordanzahl. Ebenso die Zuschauerzahl. „An einem guten Tag waren 140 Leute am Platz“, berichtet Toth, der von 700 Besuchern an allen acht Spieltagen sprach. „Das Turnier hat alles übertroffen“, schwärmt Toth und erwähnt auch die Überraschung im Hauptbewerb. So konnte der ungesetzte Miroslav Kleman bis in das Halbfinale vordringen. Den Siegerscheck in Höhe von 1300 Euro holte sich aber der Favorit und gebürtige Deutsche, Sebastian Prechtel vom UTC Sparkasse Radstadt, ab.

Nachwuchs trumpfte in Bruck auf

Zwei Brucker standen sich im U17-Endspiel gegenüber: Benedikt Horvat und Lukas Karas. Horvat, als Nummer eins gesetzt, siegte klar in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:0.

Zwei Titel gehen nach Wolfsthal. Die TCW-Spielerin Natalia Masikova setzte sich im U14-Finale gegen das UTC Bruck-Talent Sarah Litzenberger mit 6:1 und 6:0 durch. Zudem triumphierte Masikova den U17-Bewerb.