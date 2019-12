Ein Tischler würde seine Wasserwaage zücken und meinen, da sei etwas schief gegangen. Ein Tischtennisspieler hingegen zückt seinen Schläger und spielt drauf los. Teqpong heißt die neue Trendsportart, die dem klasischen Ping Pong nachempfunden ist und immer mehr Sportbegeisterte in ihren Bann zieht.

Vor allem aktive Tischtennisspieler wechseln gerne mal die Seiten, um auf einer Platte zu spielen, die nach unten hin gebogen ist. Einer von ihnen ist Rene Gutdeutsch. Der ehemalige Spieler des TTC Bruck probierte es ein paar Mal aus und schon befand er sich im Wettkampfmodus.

privat WM-Debut mit ehemaligen Klubkollegen: Rene Gutdeutsch und Roman Kiessling.

„Diese Sportart ist sehr taktisch geprägt. Man muss den Ball von unten hinauf spielen und ihn immer sicher platzieren. Topspin-Schläge sind da nicht drinnen. Ein enormes Ballgefühl und ein guter Aufschlag führen zum Erfolg“, hat Gutdeutsch auch immer ein Auge auf das Plexiglas gerichtet, das beim Teqpong das Netz ersetzt.

Gutdeutsch will ganz nach oben

Dank Erfolge in Bayern, in Mistelbach und in Ungarn hatte sich der Brucker für die Weltmeisterschaft in Budapest qualifiziert, die kürzlich mit 42 teilnehmenden Nationen über die Bühne ging. Er erreichte das Viertelfinale. „Ich hatte sogar einige Matchbälle zum Halbfinale“, erzählte Gutdeutsch begeistert. Er möchte sich nun einen Teqpong-Tisch zulegen und trainieren. Kostenpunkt: circa 2500 Euro. „Ich möchte mich in der Weltspitze etablieren“, bereitet sich der 38-Jährige nun auf die WM 2020 in Paris vor.