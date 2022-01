Bruck zieht ins Finale ein

Die Konkurrenz musste in den bisherigen zehn Runden der 1. Landesliga den Bruckern stets zum Sieg gratulieren. Lukas Bäcker und Co. stehen ungeschlagen an der Spitze.

Im letzten Hinrundenspiel, das erst in zwei Wochen ausgetragen wird, trifft Bruck auf Verfolger Gumpoldskirchen/Mödling. Die Partie findet auswärts statt, aber Bäcker stellte schon im Laufe der Meisterschaft klar: „Es gibt einen Gegner, der Paroli bieten kann, aber wir wollen natürlich Meister werden.“ Das Duell mit dem Tabellenzweiten hat Endspielcharakter. Bei einem Erfolg würden die Brucker einen großen Schritt Richtung Meistertitel unternehmen.

Brucks zweite Mannschaft hat länger Pause, da die Partie bei Angern/Strasshof bereits vorzeitig mit 0:10 strafverifiziert worden ist. Der Klub aus dem Bezirk Gänserndorf musste die Landesligamannschaft zurückziehen, da es zu viele Impfverweigerer im Team gibt.