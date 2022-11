Brucker eliminieren Bundesligisten

Werbung

Mit zwei klaren Siegen erwischte das Brucker Doppel Lukas Tremel und Christopher Huber bei der Landesmeisterschaft den perfekten Start im 32er Hauptbewerb-Raster. Dabei hatten die Beiden mit der Paarung Schwab/Fritz zwei Spieler aus der 2. Bundesliga aus dem Turnier gekickt.

Im Viertelfinale waren die nächsten Vertreter der zweithöchsten Spielklasse dran: Lukas Wenda und Christoph Weninger von Pottenbrunn. Die Partie ging in den fünften Satz, aber die beiden Landesligaspieler des TTC Bruck behielten die Oberhand. „Das hat uns natürlich sehr gefreut“, kommentierte Tremel den Einzug in das Halbfinale. Dort standen ihnen die Baden-Spieler Eric Glod und Marc Sagawe gegenüber. „Die spielen in der Ersten Bundesliga. Im Vorfeld haben wir uns wenig erwartet“, berichtete Tremel, der sich mit seinem Klubkollegen klar geschlagen geben musste.

Im Einzel erreichten die Brucker jeweils das Viertelfinale. Tremel scheiterte dabei erneut an Glod. Der Badener AC war mit fünf Titelgewinnen auch der erfolgreichste Klub der Landeswettkämpfe.

In der Meisterschaft ist der Titel in der Ersten Landesliga bei Bruck kein Thema mehr. „Die Tullner verfügen über vier sehr starke Spieler“, meint Tremel, dass es an diesem starken Quartett wohl kein Vorbeikommen geben wird. Derzeit belegen die Brucker Platz vier. In der siebenten Runde spielt Bruck nun gegen Wolfpassing.