Einige knappe Niederlagen haben die Gallbrunner beim Saisoneröffnungsturnier schnell wieder verdaut, denn der Sieger, Richard Ibantschitz, tröstete sie mit köstlichen Grillspezialitäten. Seit 2009 veranstaltet der Klub diesen internen Wettkampf kurz vor dem Ligastart. Zum bereits siebenten Mal setzte sich der Obmann die Krone auf.

Ibantschitz hatte seine sechs Partien allesamt gewonnen. Eine knappe Entscheidung gab es im Duell um Rang zwei. Roland Saupp und Roland Hingel hatten jeweils drei Siege eingefahren. Das direkte Aufeinandertreffen entschied schließlich zugunsten von Saupp. Der Turniersieger konnte die Kontrahenten damit trösten, dass er sich an den Grill stellte und dazu kühle Getränke servierte. Im B-Bewerb (für Spieler mit weniger als 1000 RC-Punkten) hatten alle drei Teilnehmer einmal gewonnen und einmal verloren. Christian Schönbauer konnte aufgrund des besseren Satzverhältnisses die Klasse gewinnen.

Der Meisterschaftsstart erfolgt diese Woche. Der TTC Gallbrunn ist mit vier Mannschaften vertreten. Nach dem Aufstieg in die zweite und dritte Klasse möchten die Mannschaften drei und vier den Klassenerhalt schaffen.

„Mehr ist heuer nicht zu erwarten“, sprach Spieler Andreas Mitterlehner die starke Konkurrenz an. Das Team in der Oberliga wird heuer erstmals mit Spieler David Schreiber ins Rennen gehen, in der Unterliga wird es Gallbrunn mit sehr starken Mannschaften wie den TTC Bruck zu tun bekommen. Die Ligaeinteilung erwies sich heuer als große Herausforderung. Mittlerlehner, seit zehn Jahren als NÖTTV-Referent für die Gruppe Süd tätig und unter anderem für Einteilung und Auslosung verantwortlich ist, berichtet: „Es war vorgesehen, den Meisterschaftsbetrieb in allen Ligen niederösterreichweit mit zehn Mannschaften durchzuführen.“ Missverständnisse sorgten allerdings dafür, dass sich für die Unterliga 24 Mannschaften anmeldeten. „Nun gibt es in der Unterliga Zwölfergruppen und in den unteren Klassen wird mit sieben Mannschaften gespielt. Aufgrund des Spieltages Samstag, der ein Pflichttermin ist, war es schwierig, die Termine zu fixieren. Vor allem auch deshalb, weil aufgrund von Landesmeisterschaften und anderen Turnieren einige Wochenenden komplett wegfallen.“