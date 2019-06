Er lotste kurz nach seinem Amtsantritt den ersten Legionär zum Verein, führte den Nachwuchs an Österreichs Spitze und stockte den Mitgliederstand von einst 25 Mitglieder auf mittlerweile 68 auf: Obmann Franz Gutdeutsch hat den Verein in Bruck erfolgreich aufgebaut, zieht sich aber nun, nach 16 Jahren Amtszeit, aus persönlichen und beruflichen Gründen zurück. „Ich habe mein Ziel, aber auch meinen Plafond erreicht“, kommentiert Gutdeutsch einen Rücktritt gegenüber der NÖN. Er betont aber, dass er als Oberliga-Spieler und Funktionär (1. Kassaprüfer) dem Klub erhalten bleibt.

Er erinnerte sich an jenes Jahr zurück, als er das Zepter in Bruck übernahm, im Alter von 30 Jahren: „Ich wechselte damals von Bruck nach Gallbrunn, um in der Oberliga zu spielen. Irgendwann fragte mich der damalige Brucker Obmann Wilhelm Wotruba, ob ich zurückkommen möchte, um den Verein zu übernehmen. Ich habe zugesagt und den Klub nach meinen Vorstellungen geführt - als der jüngste Obmann in der Tischtennisszene.“ Er holte mit Richard Kmet (SVK) den ersten Legionär an Bord, förderte Jugendspieler wie Lukas Bäcker (Bundesliga-Spieler) und feierte mit den Mannschaften unter anderem den Aufstieg in die Landesliga sowie vor einem Jahr den erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Er selbst hat bereits Landes- und Seniorenmeistertitel erobert.

Gutdeutsch übergab sein Amt an Werner Wenzel. Der VP-Gemeinderat ist seit vielen Jahren Mitglied beim TTC Bruck und wurde bei der letzten Generalversammlung bestätigt.