Von einer „unglaublichen Doppelrunde“ sprach Brucks Obmann Franz Gutdeutsch und berichtete dabei von den zwei letzten Ligapartien der Bundesligamannschaft.

Das Dreiergespann mit Lukas Bäcker traf zunächst auf Guntramsdorf. Trotz einer starken Leistung war nichts zu holen: 1:6. Kurz darauf war Neusiedl am See zu Gast und Bäcker und Co. gingen mit 6:0 als klarer Sieger hervor.

Weshalb diese Spiele „unglaublich“ waren erklärt der Obmann: „Im Duell mit Guntramsdorf zeigten die Spieler tolles Tischtennis und die Partien gingen ganz knapp verloren. Im Spiel gegen Neusiedl war die Leistung wiederum schwach, dennoch haben wir keinen Satz abgegeben.“

Mit Platz fünf in der Endabrechnung der B-Gruppe der 2. Bundesliga feiern die Brucker die beste Platzierung der Klubgeschichte. Die Tatsache, dass Rang drei um nur einen Zähler verpasst wurde, schmerzt trotzdem. Im Spiel um Platz zehn trifft Bruck abschließend auf den Fünften der Gruppe A, Wiener Neudorf 1947. Die Partie steigt am 25. Mai in Salzburg.