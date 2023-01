„Einser“ aus Bruck waren siegreich

Werbung

Der Meistertitel in der 1. Landesliga ist Tulln nicht mehr zu nehmen. Elf Siege in elf Runden und die beachtliche Bilanz von 93 Siegen in 115 Spielen spricht für sich. Platz zwei ist für Bruck aber durchaus machbar. Der aktuelle Zweite Amstetten hat nur einen Zähler Vorsprung auf den Klub von Obmann Werner Wenzel.

Beide Mannschaften fuhren in der Rückrunde bereits zwei Siege ein. Die Brucker starteten mit einem 8:4 im internen Duell mit Bruck II und einem 8:2-Auswärtserfolg bei Verfolger Wiener Neudorf III.

Bruck duelliert sich mit dem Verfolger

Ein weiterer Konkurrent, der Lukas Tremel und Co. im Nacken sitzt, ist in der nächsten Runde Mitte Februar dran: Wiener Neustadt II. In der Einzelrangliste führt derzeit kein Weg an Christopher Huber vorbei.

Brucks Nummer eins führt die Tabelle mit 26 Siegen und nur einer Niederlage an. Im Vorjahr konnte Huber die Wertung mit einer „perfekten Saison“ mit 36 Siegen in 36 Partien für sich entscheiden. Dass ihm dieses Kunststück heuer nicht mehr gelingen kann, liegt an Christopher Krämer von Gumpoldskirchen/Mödling II, der den Brucker im Oktober mit 3:2 besiegen konnte.