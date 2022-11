Erste Pleite für Brucker Erste

Werbung

Über drei Jahre lang war die erste Mannschaft des TTC Bruck in der Landesliga ungeschlagen. In der Turnhalle der Volksschule in Amstetten war es nun soweit. Aufgrund der Spielabsage von Markus Ensbacher, der erkrankte, mussten zwei Einzelpartien und die beiden Doppel mit einer Niederlage gewertet werden. Der Tabellenführer der 1. Landesliga siegte mit 8:4 und bescherte den Bruckern den ersten „Ausrutscher“ in der Meisterschaft.

„Deshalb ist noch nichts verloren. Ein zweiter Platz wäre zu Saisonende aber auch nicht schlecht“, meint Klubobmann Werner Wenzel. Wichtig sei heuer vielmehr, dass Daniel Gutdeutsch, der im Vorjahr noch in der Oberliga im Einsatz war, in der obersten Spielklasse Erfahrungen sammelt und weiter reift.

Sein Vater, Franz, musste mit der zweiten Mannschaft in Runde sieben die fünfte Niederlage einstecken. In drei von vier Partien gegen Gumpoldskirchen/Mödling II musste der ehemalige Vereinsobmann in den fünften Satz gehen. Im Einzel hatte er jeweils das Nachsehen, in Doppel mit Kristina Österreicher gab es den Punkt.

Am Ende waren die Brucker mit 6:8 unterlegen. Am 19. November wartet auf das zweite Team eine große Herausforderung. Im Heimspiel sind die bisher ungeschlagenen Tullner zu Gast.