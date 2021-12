Julian Rzihauschek wagt den nächsten Karriereschritt

Für Obmann Franz Gernjak ein Top-Transfer und eine Investition in die Zukunft: „Er ist natürlich eine Riesenhoffnung für das Österreichische Tischtennis.“ Vorerst wird der Teenager, der aktuell für Wels 2 in der 2. Bundesliga (dritte Leistungsstufe) spielt, keinen Stammplatz beim heimischen Spitzenteam haben, aber: „Er wird aber immer die Vorbereitung auf die Matches mitmachen, bei den Spielen auf der Bank sitzen und lernen wie es ist Teil einer Profi-Mannschaft zu sein“, beschreibt Gernjak die ersten Schritte.

Dieses Umfeld bietet Wels derzeit nicht. Rzihauschek ist bei den Spielen der Oberösterreicher in der Top-Liga nicht dabei. In der 2. Bundesliga hält das Top-Talent bei einer 9:6-Bilanz. Die Matches im oberen Play-off der 1. Bundesliga sind ein ganz anderes Niveau. Sporadische Einsätze soll es bereits in der kommenden Saison geben, wenn es die Tabellensituation und der Gegner zulassen. Druck will Wiener Neustadt seinem Diamanten (noch) nicht aussetzen. „Es ist ein langfristiges Projekt. In zwei, drei Jahren soll er Stammspieler werden und dann vielleicht die Mannschaft irgendwann auch führen“, hofft Wiener Neustadts Tischtennis-Mastermind.

Neben seinem Engagement in der Bundesliga warten auf Rzihauschek weitere internationale Aufgaben. In der U13-Weltrangliste rutschte er auf Platz zwei ab. Kein Drama: Immerhin spielt er in dieser Altersklasse kaum noch, will sich gegen die weltbesten U15- und U17-Spieler weiter verbessern. „Er ist von der ETTU für das Jugendförderprogramm ausgewählt worden. Als einer von drei Spielern in ganz Europa. Das sagt eigentlich alles“, staunt auch Gernjak. Kein Wunder, dass da so mancher schon Vergleiche mit dem schwedischen Vizeweltmeister Truls Möregårdh (19) und dem japanischen Wunderkind Tomokazu Harimoto (18) ziehen.