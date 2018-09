In Runde eins der Zweiten Bundesliga erwischten Lukas Bäcker und Co. einen idealen Start in der Gruppe B. Gegen den Aufsteiger Biesenfeld lagen die Hausherren zunächst mit 3:4 zurück, ehe drei Siege für den 6:4-Endstand sorgten. „Sehr beachtlich, wenn man bedenkt, dass Biesenfeld einen Tag später Guntramsdorf schlug“, glaubt Klubobmann Franz Gutdeutsch fest daran, dass sein Team, wie im Vorjahr, sehr früh nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird.

Vor wenigen Tagen wurde dann in den anderen Ligen der Saisonauftakt eingeläutet. In der Oberliga C kam es zum internen Duell zwischen Bruck 3 und 4, das die vierte Mannschaft mit Daniela Petrekova sen. und jun. mit 6:4 für sich entschied. Das fünfte Team machte als Aufsteiger ebenfalls eine gute Figur. In Runde eins der 1. Klasse Süd B bezwangen David Pascal und die Brüder Peter und Jan Miloszny Möllersdorf mit 6:2. „Ich denke, dieses Team steigert sich mit den Aufgaben, die vor ihnen liegen“, kann sich Gutdeutsch die eine oder andere Überraschung in der Liga vorstellen.

Im Intercup ist der TTC Bruck ebenfalls vertreten. Dabei wurde der Verein in die Gruppe N mit Merseburg aus Deutschland und dem tschechischen Team Ostrava gelost. Das erste Spiel steigt daheim. Am Freitag, den 28. September empfängt Bruck um 17.30 Uhr Ostrava. „Unsere Einser-Garnitur soll diese Aufgabe übernehmen“, hofft Gutdeutsch, dass es keine privaten oder beruflichen Terminüberschneidungen gibt.